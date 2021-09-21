НОВИНИУ світі станом на ранок 21 вересня зафіксували 229 833 117 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували 229,8 мільйона випадків COVID-19
З початку нової доби зафіксовано 28 033 нових випадків, загинула 573 особи
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема виявлено 4 713 590 смертей, одужали 206 515 414 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 28 033 нових випадків, загинула 573 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (43 107 628), Індія (33 504 534) та Бразилія (21 247 667).
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21 09 2021 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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