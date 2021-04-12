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У світі зафіксували 265,2 мільйона випадків COVID-19

З початку нової доби зафіксовано 67 054 нових випадків, загинула 881 особа
У світі станом на ранок 4 грудня зафіксували 265 228 759 випадків зараження коронавірусом.
У світі зафіксували 265,2 мільйона випадків COVID-19 Фото: Ukrinform
Про це свідчать дані Worldometer.
 
Зокрема виявлено 5 258 927 смертей, одужали 239 023 345 осіб.
 
З початку нової доби зафіксовано 67 054 нових випадків, загинула 881 особа.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (49 878 049), Індія (34 624 360) та Бразилія (22 129 409). Україна в цьому списку посідає 17 місце.
 
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04 12 2021 10:19
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