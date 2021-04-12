У світі зафіксували 265,2 мільйона випадків COVID-19 З початку нової доби зафіксовано 67 054 нових випадків, загинула 881 особа

У світі станом на ранок 4 грудня зафіксували 265 228 759 випадків зараження коронавірусом.

Фото: Ukrinform

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