НОВИНИУ світі станом на ранок 4 грудня зафіксували 265 228 759 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували 265,2 мільйона випадків COVID-19
З початку нової доби зафіксовано 67 054 нових випадків, загинула 881 особа
Фото: Ukrinform
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема виявлено 5 258 927 смертей, одужали 239 023 345 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 67 054 нових випадків, загинула 881 особа.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (49 878 049), Індія (34 624 360) та Бразилія (22 129 409). Україна в цьому списку посідає 17 місце.
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04 12 2021 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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