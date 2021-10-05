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У світі зафіксували майже 159 мільйонів випадків COVID-19

У світі станом на ранок 10 травня зафіксували 158 977 741 випадок зараження коронавірусом.
У світі зафіксували майже 159 мільйонів випадків COVID-19 Фото: Українська правда
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
Зокрема виявлена 3 306 954 смерті, одужали 136 532 412 осіб.
 
З початку нової доби зафіксовано 17 959 нових випадків, померло 422 особи.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (33 476 781), Індія (22 662 575) та Бразилія (15 184 790).
 
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10 05 2021 10:21
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