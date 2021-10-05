НОВИНИУ світі станом на ранок 10 травня зафіксували 158 977 741 випадок зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували майже 159 мільйонів випадків COVID-19
Фото: Українська правда
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлена 3 306 954 смерті, одужали 136 532 412 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 17 959 нових випадків, померло 422 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (33 476 781), Індія (22 662 575) та Бразилія (15 184 790).
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10 05 2021 10:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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