НОВИНИУ світі станом на ранок 17 червня зафіксовано понад 177,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,8 млн летальних, одужали вже понад 162,3 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували понад 177,8 мільйона випадків COVID-19
Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях
Фото: Прямий
Про це свідчать дані сайту Worldometer.
Згідно з цими даними, у світі виявлені 177 813 953 випадки COVID-19, зокрема 3 848 876 – летальних, одужало 162 317 440 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 365 985), Індія (29 700 313), Бразилія (17 629 714), Франція (5 747 647), Туреччина (5 348 249), Росія (5 249 990).
Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.
Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 224 992 особи, одужали – 2 136 176 осіб, летальних випадків – 51 769.
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17 06 2021 10:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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