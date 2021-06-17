У світі зафіксували понад 177,8 мільйона випадків COVID-19 Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях

У світі станом на ранок 17 червня зафіксовано понад 177,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,8 млн летальних, одужали вже понад 162,3 млн осіб.

Фото: Прямий

Про це свідчать дані сайту Worldometer. Згідно з цими даними, у світі виявлені 177 813 953 випадки COVID-19, зокрема 3 848 876 – летальних, одужало 162 317 440 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 365 985), Індія (29 700 313), Бразилія (17 629 714), Франція (5 747 647), Туреччина (5 348 249), Росія (5 249 990). Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях. Україна посідає 16 місце у загальній статистиці. За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 224 992 особи, одужали – 2 136 176 осіб, летальних випадків – 51 769. Читайте також: Рада ЄС скасувала обмеження на поїздки для власників "паспортів вакцинації"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію