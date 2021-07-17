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У світі зафіксували понад 190,3 мільйона випадків коронавірусу

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США, Індія та Бразилія
У світі станом на ранок 17 липня зафіксували 190 313 909 випадків зараження коронавірусом.
У світі зафіксували понад 190,3 мільйона випадків коронавірусу Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
 
Зокрема виявлена 4 092 091 смерть, одужали 173 513 417 осіб.
 
З початку нової доби зафіксовано 43 036 нових випадків, загинули 603 особи.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 929 856), Індія (31 064 908) та Бразилія (19 308 109).
 
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17 07 2021 10:42
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