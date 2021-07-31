У світі зафіксували понад 198 мільйонів випадків COVID-19 Україна посідає 18-ту сходинку у світовому заліку підтверджених випадків COVID-19

Станом на ранок 31 липня у світі з початку пандемії зафіксовано загалом 198 034 753 випадки хвороби COVID-19.

Фото: АА

Про це свідчать дані Worldometer. Число тих, хто помер від цього вірусу, становить 4 224 421, а одужала від хвороби вже 178 930 551 особа. Найбільше заражень підтверджено у США (35 688 506), Індії (31 613 993), Бразилії (19 880 273) та РФ (6 242 066). Україна посідає 18-ту сходинку у світовому заліку підтверджених випадків COVID-19. Читайте також: Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-тестування

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