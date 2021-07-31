НОВИНИСтаном на ранок 31 липня у світі з початку пандемії зафіксовано загалом 198 034 753 випадки хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували понад 198 мільйонів випадків COVID-19
Україна посідає 18-ту сходинку у світовому заліку підтверджених випадків COVID-19
Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer.
Число тих, хто помер від цього вірусу, становить 4 224 421, а одужала від хвороби вже 178 930 551 особа.
Найбільше заражень підтверджено у США (35 688 506), Індії (31 613 993), Бразилії (19 880 273) та РФ (6 242 066).
Україна посідає 18-ту сходинку у світовому заліку підтверджених випадків COVID-19.
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31 07 2021 11:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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