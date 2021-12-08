У світі зафіксували понад 205,5 мільйона випадків COVID-19 Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях

У світі станом на ранок 12 серпня зафіксовано понад 205,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 4,3 млн летальних, одужали вже понад 184,4 млн осіб.

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Про це свідчать дані сайту Worldometer. Згідно з цими даними, у світі виявлені 205 520 059 випадків COVID-19, зокрема 4 337 723 – летальних, одужали 184 481 876 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (37 055 916), Індія (32 076 974), Бразилія (20 249 176), Росія (6 512 859). Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях. Україна посідає 18 місце у загальній статистиці. Читайте також: Поширення коронавірусу прискорюється в США

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