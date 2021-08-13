НОВИНИУ світі станом на ранок 13 серпня зафіксували 206 242 529 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували понад 206,2 мільйона випадків COVID-19
З початку нової доби зафіксовано 60 568 нових випадків, загинули 911 осіб
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема виявлено 4 348 086 смертей, одужали 185 096 512 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 60 568 нових випадків, загинули 911 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (37 203 649), Індія (32 117 826) та Бразилія (20 285 067).
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13 08 2021 09:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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