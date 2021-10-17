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У світі зафіксували понад 241 мільйон випадків COVID-19

З початку нової доби зафіксовано 37 202 нових випадків, загинули 726 осіб
У світі станом на ранок 17 жовтня зафіксували 241 189 378 випадків зараження коронавірусом.
У світі зафіксували понад 241 мільйон випадків COVID-19 Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer.
 
Зокрема виявлено 4 910 396 смертей, одужали 218 442 744 особи.
 
З початку нової доби зафіксовано 37 202 нових випадків, загинули 726 осіб.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (45 774 175), Індія (34 067 719) та Бразилія (21 638 726).
 
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17 10 2021 11:19
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