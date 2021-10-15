У британській лабораторії зупинили тести на COVID-19 через 43 тисячі помилкових результатів

У приватній лабораторії англійського міста Вулвергемптон призупинили тестування на коронавірус після того, як понад 40 тисяч результатів тестів виявилися неправильними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Було розпочато розслідування повідомлень про людей, які отримали негативні результати ПЛР-тесту після того, як вони раніше отримали позитивний результат експрес-тестів на антиген COVID-19.

За оцінками влади, в лабораторії Immensa Health Clinic у Вулверхемптоні було оброблено 400 000 проб на коронавірус, і приблизно 43 000 осіб могли отримати неправильні результати в період з 8 вересня по 12 жовтня.

У британській службі охорони здоров'я підкреслили, що в цілому з експрес-тестами "немає технічних проблем", додавши, що інші лабораторії "працюють нормально".

"Це ізольований інцидент, який приписують одній лабораторії", - заявили в службі, сказавши, що всі зразки тепер перенаправляються в інші лабораторії.

Влада також зв'язується з людьми, які все ще можуть бути заразними, щоб порадити їм пройти ще один тест, в той час, як близьким контактам з симптомами також буде настійно рекомендовано пройти тестування.