ПЛР-тести і карантин: в ЄС представили жорсткі вимоги в'їзду через нові штами

Європейська комісія у понеділок запропонувало нові жорсткіші вимоги для мандрівників, які в’їжджають до Євросоюзу з-за меж ЄС, та оновила критерії, які держави-члени повинні враховувати, знімаючи обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Комісія підкреслила, що нові варіанти коронавірусу і нестабільна ситуація зі станом здоров'ям у всьому світі вимагають подальших дій для забезпечення безпеки подорожей в ЄС.

Згідно з пропозицією ЄК, держави-члени повинні вимагати у всіх мандрівників, які прибувають з-за меж блоку, надати негативний ПЛР-тест перед посадкою у літак. Тест необхідно здати не раніше ніж за 72 години до вильоту.

Громадяни та резиденти ЄС, а також члени їх сімей повинні мати можливість пройти тест після прибуття.

Обов'язкове тестування може поєднуватися з вимогою самоізоляції, карантину та відстеження контактів, а також з додатковим тестуванням, яке необхідне протягом періоду до 14 днів - за умови, що держава-член ЄС пред'являє ті ж вимоги до своїх громадян при поїздці з країни, яка не є членом блоку.

Від вимоги надати негативний ПЛР-тест повинні бути звільнені транскордонні працівники та перевізники - їх можуть попросити надати негативний результат експрес-тесту на антигени після прибуття. Особливий порядок правил має бути передбачений також для екіпажів літаків.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує нові обмеження на подорожі