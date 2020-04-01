У Tik Tok розробили функцію, що створює діпфейки
Експерти помітили, що у Tik Tok є код, який просить користувачів зробити багатокутне зображення обличчя, а потім вибрати відео, на яке вони хочуть додати своє зображення, повідомляє "Громадське".
Технологія проситиме користувачів кліпати, кивати, відкривати й закривати рот, перебувати у приміщенні з освітленням, щоб впевнитися, що людина сканує саме своє обличчя, а не використовує чуже фото тощо.
У TikTok заперечили, що у соцмережі з'явиться функція зі створення діпфейків. Однак у виданні запевнили, що виявили оновлені умови користування соцмережею, в яких згадується про опцію Face Swap.
Діпфейки - відео або фото, створені із використанням штучного інтелекту, які виглядають дуже правдоподібно, але зображують те, чого насправді не було.
Читайте також: Кардіолог звинувачує Apple в порушенні патенту через Apple Watch.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею