У Tik Tok розробили функцію, що створює діпфейки

Технологія проситиме користувачів кліпати, кивати, відкривати й закривати рот, перебувати у приміщенні з освітленням, щоб впевнитися, що людина сканує саме своє обличчя, а не використовує чуже фото тощо

Компанія ByteDance, що є власником міжнародної соцмережі Tik Tok та китайського відповідника програми Douyin, розробила функцію Face Swap, що створює діпфейки. Технологію поки не запустили для користування.

Експерти помітили, що у Tik Tok є код, який просить користувачів зробити багатокутне зображення обличчя, а потім вибрати відео, на яке вони хочуть додати своє зображення, повідомляє "Громадське".

Технологія проситиме користувачів кліпати, кивати, відкривати й закривати рот, перебувати у приміщенні з освітленням, щоб впевнитися, що людина сканує саме своє обличчя, а не використовує чуже фото тощо.

У TikTok заперечили, що у соцмережі з'явиться функція зі створення діпфейків. Однак у виданні запевнили, що виявили оновлені умови користування соцмережею, в яких згадується про опцію Face Swap.

Діпфейки - відео або фото, створені із використанням штучного інтелекту, які виглядають дуже правдоподібно, але зображують те, чого насправді не було.

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