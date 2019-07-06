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У ЦВК запевняють, що встигнуть вчасно надрукувати бюлетені

"Зазначу, що загроз через зриви тендерних процедур щодо виготовлення бюлетенів зараз не існує"
Наказ Мінекономрозвитку дає підстави Центральній виборчій комісії друкувати бюлетні на позачергові вибори народних депутатів.
У ЦВК запевняють, що встигнуть вчасно надрукувати бюлетені Фото: electioninfo.org.ua

 "Нарешті ЦВК отримала підстави для того, щоб друкувати бюлетені не як бланки документів, а за переговорною процедурою, з використанням, до речі, закону про публічні закупівлі, оскільки ми отримали повідомлення і від Мінекономрозитку і від Міністерства фінансів, що в Україні існує єдине поліграфічне підприємство, а саме поліграфкомбінат "Україна", яке спроможне технічно виготовити бюлетені та забезпечити їх передачу до окружних виборчих комісій", - сказав заступник голови ЦВК Євгеній Радченко, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що бюлетені будуть виготовлятися з застосуванням закону про публічні закупівлі, але за відсутності конкуренції.

"Зазначу, що загроз через зриви тендерних процедур щодо виготовлення бюлетенів зараз не існує", - сказвв Радченко.

Водночас він наголосив, що є низка друкованої продукції, яка буде використовуватися згідно з законом про вибори народних депутатів, зокрема це плакати партій, щодо яких були оголошені торги.

Нагадаємо, що раніше Рада не включила до порядку денного законопроекти Зеленського про імпічмент та щодо виборів у парламент.

 

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07 06 2019 21:47
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