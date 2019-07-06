У ЦВК запевняють, що встигнуть вчасно надрукувати бюлетені

"Нарешті ЦВК отримала підстави для того, щоб друкувати бюлетені не як бланки документів, а за переговорною процедурою, з використанням, до речі, закону про публічні закупівлі, оскільки ми отримали повідомлення і від Мінекономрозитку і від Міністерства фінансів, що в Україні існує єдине поліграфічне підприємство, а саме поліграфкомбінат "Україна", яке спроможне технічно виготовити бюлетені та забезпечити їх передачу до окружних виборчих комісій", - сказав заступник голови ЦВК Євгеній Радченко, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що бюлетені будуть виготовлятися з застосуванням закону про публічні закупівлі, але за відсутності конкуренції.

"Зазначу, що загроз через зриви тендерних процедур щодо виготовлення бюлетенів зараз не існує", - сказвв Радченко.

Водночас він наголосив, що є низка друкованої продукції, яка буде використовуватися згідно з законом про вибори народних депутатів, зокрема це плакати партій, щодо яких були оголошені торги.

Нагадаємо, що раніше Рада не включила до порядку денного законопроекти Зеленського про імпічмент та щодо виборів у парламент.