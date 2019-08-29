У Верховній Раді оголосили про створення монокоаліції "Слуги народу"
"Оголошую, що зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 народних депутатів, що становить більшість від кількісного складу Верховної Ради України. І, згідно з Конституцією України, має права коаліції у Верховній Ради", - повідомив на першому засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання тимчасовий голова Дмитро Разумков.
У Верховної Ради дев'ятого скликання створено п'ять фракцій і одну депутатську групу.
Фракція "Слуга народу" - 254 депутати. Голова - Давид Арахамія, перший заступник - Олександр Корнієнко.
Фракція "Опозиційна платформа - За життя" - 44 депутати. Співголови - Юрій Бойко і Вадим Рабінович.
Фракція "Батьківщина" - 25 депутатів. Голова - Юлія Тимошенко.
Фракція "Європейська Солідарність" - 27 депутатів. Співголови - Ірина Геращенко і Артур Герасимов.
Фракція "Голос" - 17 депутатів. Голова - Сергій Рахманін.
Група "За майбутнє" - 23 депутати. Співголови - Віктор Бондар і Тарас Батенко.
Нагадаємо, що після оголошення про створення коаліції Верховна Рада отримує річний мандат, протягом якого її не можна розпустити.
Верховна Рада дев'ятого скликання сьогодні почала своє перше засідання. Його відкрив чинний спікер парламенту Андрій Парубій. Новообрані депутати склали урочисту присягу.
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