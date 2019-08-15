У Верховній Раді визначились із кількістю і назвами комітетів, - СПИСОК

На засіданні Підготовчої групи у Верховній Раді 9-го скликання депутати визначилися з кількістю та назвами комітетів.

Список опублікувала депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань економічного розвитку

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Комітет з питань молоді та спорту

Комітет з питань освіти, науки та інновацій

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин

Комітет з питань цифрової трансформації

Комітет з питань правової політики

Комітет з питань аграрної та земельної політики

Комітет з питань антикорупційної політики

Комітет з питань правоохоронної діяльності

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Комітет з питань екологічної політики та природокористування

Комітет з питань свободи слова

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Нагадаємо, що згідно з даними ЗМІ, на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука.

Попередній список заступників голови фракції виглядає наступним чином:

1) Галина Янченко,

2) Дмитро Соломчук,

3) Юрій Місягін,

4) Павло Халімон,

5) Євгенія Кравчук,

6) Павло Сушко,

7) Юрій Корявченков (Юзик),

8) Юрій Кисіль,

9) Микола Тищенко,

10) Вадим Струневич,

11) Ольга Савченко,

12) Максим Ткаченко,

13) Артем Культенко,

14) Роман Мулик,

15) Олена Шуляк.

За даними "Української правди", кожен із заступників глави фракції буде по факту керівником групи. Через велику кількість депутатів фракцію "Слуги народу" розіб’ють на 15 груп. Функцією заступників глави фракції буде комунікація: доносити позицію керівництва партії до депутатів своєї групи.

Станом на 5 серпня фракція на групи ще не розподілена.

Кандидатури на посади голів комітетів у парламенті:

Комітет податкової, митної та фінансової політики ("Слуга народу" пропонує об'єднати 2 комітети – податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності – в один) може очолити Данило Гетманцев,

Комітет з питань економічної політики – Дмитро Наталуха,

Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов,

Гуманітарний і інформаційний комітет – Олександр Ткаченко,

Комітет з питань науки і освіти – Сергій Бабак,

Комітет з цифровізації і IT – Михайло Крячко,

Комітет з питань правової політики і правосуддя – Ірина Венедиктова,

Комітет з аграрної політики та земельних відносин – Микола Сольський,

Комітет з питань запобігання та протидії корупції – Анастасія Красносільська,

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Денис Монастирський,

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу – Андрій Герус,

Комітет з питань інфраструктури – Владислав Криклій,

Комітет держбудівництва, місцевого самоврядування – Андрій Клочко,

Комітет з питань національної безпеки і оборони – Олександр Завітневич,

Комітет з питань охорони здоров'я – Михайло Радуцький,

Комітет з питань екологічної політики – Олег Бондаренко,

Комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ – Сергій Кальченко,

Комітет з питань закордонних справ – Богдан Яременко,

Комітет з питань європейської інтеграції – Марія Мезенцева,

Комітет з питань соцполітики – Галина Третьякова.

Партія "Слуга народу" у Верховній Раді має намір використовувати програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії при голосуваннях народних депутатів, щоб уникнути політичної корупції.