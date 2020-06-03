У Вінниці планують відкрити потужний туристичний хаб
Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає УКРІНФОРМ.
«Туризм є однією з найбільш перспективних галузей економіки та креативних індустрій, і місто Вінниця має величезний туристичний потенціал, підтверджений багатьма рейтингами та незалежними оцінками. Ми формуємо нові туристичні продукти, цікаві події, екскурсії, все більше гостей відвідує наше місто. Торік було зафіксовано рекордну кількість ночівель в готелях і хостелах – близько 79 тисяч. Також розмір туристичного збору за 2019 рік сягнув понад 2 мільйони гривень. Ці економічні показники засвідчують, що нам і надалі потрібно працювати над розвитком туристичної галузі, і цьому передусім слугуватиме туристичний хаб Вінниці», – цитує відомство заступника міського голови Андрія Очеретного.
Згідно з повідомленням, хаб буде розташований у центрі Вінниці. Тут планується розмістити сучасний туристично-інформаційний центр, кав’ярню з літньою терасою та зоною дозвілля, освітній простір та івентзону, а також коворкінг туристичних стартапів, переговірну та тренінгову кімнати і офіси департаменту маркетингу міста та туризму.
Новий Туристичний хаб планують відкрити до старту нового сезону в 2021 році.
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