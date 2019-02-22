У Вінниці потрощили вікна офісу БПП

У Вінниці невідомі розбили вікна вхідних дверей громадської приймальні партії Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Зокрема, до правоохоронців зранку у п’ятницю надійшло повідомлення, що невідомі розбили вікна вхідних дверей громадської приймальні однієї з політичних партій у Вінниці по вулиці Соборній, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводиться огляд місця події.

Відзначається, що в діях осіб, які побили вікна дверей приймальні вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 КК України (хуліганство).

Зловмисникам загрожує штраф або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення. Правоохоронці не повідомляють назви партії, де побили вікна.

Йдеться про БПП, у ЗМІ також опублікували відповідні світлини зі символікою партії, інформує місцеве видання "Вінниця.інфо".

"О 7-й ранку прийшли наші працівники, які працюють менеджерами з розвитку партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Вони готувались до тренінгу, вийшли на роботу, побачили побиті вікна та викликали поліцію", - прокоментував очільник обласного осередку БПП Андрій Гижко.

За словами Гижка, приміщення офіційно орендується, а працівники офісу, які першими прийшли на роботу, не бачили предметів, яким могли розбити скло.

Також, у Сумах поліція накрила штаб БПП. У прокуратурі кажуть, що незаконно. Після втручання працівників прокуратури двох затриманих громадян звільнили.