У Вінниці потрощили вікна офісу БПП
Зокрема, до правоохоронців зранку у п’ятницю надійшло повідомлення, що невідомі розбили вікна вхідних дверей громадської приймальні однієї з політичних партій у Вінниці по вулиці Соборній, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводиться огляд місця події.
Відзначається, що в діях осіб, які побили вікна дверей приймальні вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 КК України (хуліганство).
Зловмисникам загрожує штраф або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.
Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення. Правоохоронці не повідомляють назви партії, де побили вікна.
Йдеться про БПП, у ЗМІ також опублікували відповідні світлини зі символікою партії, інформує місцеве видання "Вінниця.інфо".
"О 7-й ранку прийшли наші працівники, які працюють менеджерами з розвитку партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Вони готувались до тренінгу, вийшли на роботу, побачили побиті вікна та викликали поліцію", - прокоментував очільник обласного осередку БПП Андрій Гижко.
За словами Гижка, приміщення офіційно орендується, а працівники офісу, які першими прийшли на роботу, не бачили предметів, яким могли розбити скло.
Також, у Сумах поліція накрила штаб БПП. У прокуратурі кажуть, що незаконно. Після втручання працівників прокуратури двох затриманих громадян звільнили.
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