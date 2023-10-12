У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля біля окупованого Севастополя
Військово-морські сили ЗСУ підтвердили пошкодження корабля "Павел Державин" Чорноморського флоту рф в районі тимчасово окупованого Севастополя у Криму цієї ночі.
Про це повідомляє спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі "Радіо Свобода".
"Ми офіційно можемо підтвердити: цей корабель отримав пошкодження" - сказав він.
Разом з цим офіцер не уточнив, яким чином це могло статися.
"Безвідносно того, яким чином. Це можна розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь", - наголосив Плетенчук.
Нагадаємо, що напередодні ЗМІ та місцеві Telegram-канали писали, що корабель "Павел Державин" міг вибухнути на міні.
При цьому в Міністерстві оборони рф жодної інформації щодо інциденту не розповідали.
В озброєння патрульного корабля"Павел Державин" проекту 22160 типу "Василь Биков" входять:
- 8 пускових установок крилатих ракет "Калібр-НК",
- 2 пускові установки зенітних ракет "Редут-М",
- 2 артилерійські установки А-190 калібру 100 міліметрів,
- 2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000,
- 2 торпедні апарати калібру 533 міліметри.
Відомо, що під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 р. "Павел Державин" посилив своє озброєння встановленим на кормі зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ".