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ПОЛІТИКА

У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля біля окупованого Севастополя

12 жовтня 2023, 11:17
У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля біля окупованого Севастополя
Джерело: ukrmilitary
Раніше про атаку на судно повідомляли у мережі.

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили пошкодження корабля "Павел Державин" Чорноморського флоту рф в районі тимчасово окупованого Севастополя у Криму цієї ночі.

Про це повідомляє спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі "Радіо Свобода".

"Ми офіційно можемо підтвердити: цей корабель отримав пошкодження" - сказав він.

Разом з цим офіцер не уточнив, яким чином це могло статися.

"Безвідносно того, яким чином. Це можна розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь", - наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ та місцеві Telegram-канали писали, що корабель "Павел Державин"  міг вибухнути на міні.

При цьому в Міністерстві оборони рф жодної інформації щодо інциденту не розповідали.

В озброєння патрульного корабля"Павел Державин" проекту 22160 типу "Василь Биков" входять:

  • 8 пускових установок крилатих ракет "Калібр-НК",
  • 2 пускові установки зенітних ракет "Редут-М",
  • 2 артилерійські установки А-190 калібру 100 міліметрів,
  • 2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000,
  • 2 торпедні апарати калібру 533 міліметри.

Відомо, що під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 р. "Павел Державин" посилив своє озброєння встановленим на кормі зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ".

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