У заступника голови Чернігівської ОДА підтвердили COVID-19 Олександр Савченко лікується вдома

У заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Савченко підтвердили зараження коронавірусом. Зараз він лікується вдома.

cheline.com.ua

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