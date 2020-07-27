ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Савченко підтвердили зараження коронавірусом. Зараз він лікується вдома.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У заступника голови Чернігівської ОДА підтвердили COVID-19
Олександр Савченко лікується вдома
cheline.com.ua
Про це повідомляє "Суспільне", передає РБК - Україна.
За словами Савченка, захворювання у нього протікає безсимптомно.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я змінило перелік областей, які не готові до ослаблення карантину - як і 26 липня їх налічується дев'ять. У відомстві послалися на технічну помилку.
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