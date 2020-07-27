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У заступника голови Чернігівської ОДА підтвердили COVID-19

Олександр Савченко лікується вдома
У заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Савченко підтвердили зараження коронавірусом. Зараз він лікується вдома.
У заступника голови Чернігівської ОДА підтвердили COVID-19 cheline.com.ua

Про це повідомляє "Суспільне", передає РБК - Україна.

За словами Савченка, захворювання у нього протікає безсимптомно.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я змінило перелік областей, які не готові до ослаблення карантину - як і 26 липня їх налічується дев'ять. У відомстві послалися на технічну помилку.

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27 07 2020 15:40
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