ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Збройних силах України за минулу добу виявили 59 нових випадків COVID-19, що є найбільшою кількістю випадків з початку пандемії. В цілому в ЗСУ зараз хворіє 545 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЗСУ антирекорд за хворими COVID-19: майже 60 нових випадків
Всього зараз хворіє 545 військовослужбовців
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає РБК - Україна.
За час пандемії в лавах ЗСУ одужали 873 людини, летальних випадків - 6. На ізоляції знаходиться 896 осіб.
"Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 153 людини", - йдеться в повідомленні.
Так, з 59 нових випадків захворювання COVID-19 на лікуванні у закладах охорони здоров'я перебуває 12 осіб. На лікуванні вдома під спостереженням медичної служби перебуває 47 людини.
Відзначається, що стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний.
Нагадаємо, що 22 серпня в Україні 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2244 летальні, 51 735 пацієнтів одужало.
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