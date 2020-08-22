У ЗСУ антирекорд за хворими COVID-19: майже 60 нових випадків Всього зараз хворіє 545 військовослужбовців

У Збройних силах України за минулу добу виявили 59 нових випадків COVID-19, що є найбільшою кількістю випадків з початку пандемії. В цілому в ЗСУ зараз хворіє 545 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає РБК - Україна. За час пандемії в лавах ЗСУ одужали 873 людини, летальних випадків - 6. На ізоляції знаходиться 896 осіб. "Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 153 людини", - йдеться в повідомленні. Так, з 59 нових випадків захворювання COVID-19 на лікуванні у закладах охорони здоров'я перебуває 12 осіб. На лікуванні вдома під спостереженням медичної служби перебуває 47 людини. Відзначається, що стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний. Нагадаємо, що 22 серпня в Україні 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2244 летальні, 51 735 пацієнтів одужало.

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