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Uber запровадив функцію підтвердження поїздки через PIN-код: поки для США й Канади

Тестувати функцію почали ще у вересні 2019 року
Сервіс онлайн-замовлень таксі Uber тепер дозволяє верифікувати поїздку за допомогою PIN-коду, аби користувач упевнився, що сів у правильну машину. Функція працює на території США та Канади.
Uber запровадив функцію підтвердження поїздки через PIN-код: поки для США й Канади Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Engadget, передає "Громадське".

Зазначається, що функцію підтвердження поїздки через PIN-код можна увімкнути в налаштуваннях додатка Uber. Вона може діяти як для всіх поїздок, так і для нічних (від 21:00 до 6:00). Поки водій авта не введе код, поїздка не почнеться.

Як пише видання, тестувати функцію почали ще у вересні 2019 року, але досі вона діяла лише в семи пілотних містах. Нині ж верифікація поїздки через PIN-код доступна на всій території США та Канади. Поки Uber не повідомляв, коли функцію поширять на інші країни.

Engadget зазначає, що, найімовірніше, так компанія зреагувала на ситуацію зі студенткою Самантою Джозефсон, яку вбили після того, як вона сіла не в ту автівку Uber.

Нагадаємо, що починаючи з 26 листопада Uber Eats надає можливість ресторанам в Києві і Львові використовувати власних кур'єрів для доставки замовлень від компанії.

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08 01 2020 11:20
ТЕГИ: таксі, Uber
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