Учені вперше створили геологічну мапу Місяця

Науковці з Геологічної служби США (USGS) разом із NASA вперше створили інтерактивну геологічну службу Місяця.

Про це повідомляється у пресрелізі відомства, зазначає "Укрінформ".

"Уперше вся поверхня Місяця була відображена на мапі та класифікована вченими з астрогеологічним науковим центром USGS у співпраці з NASA та Місячним планетарним інститутом" - йдеться у пресрелізі.

Фото: NASA/GSFC/USGS