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Учені вперше створили геологічну мапу Місяця

Мапа доступна онлайн, а її масштаб становить 1:5 000 000
Науковці з Геологічної служби США (USGS) разом із NASA вперше створили інтерактивну геологічну службу Місяця.
Учені вперше створили геологічну мапу Місяця Фото: Громадське телебачення

Про це повідомляється у пресрелізі відомства, зазначає "Укрінформ".

"Уперше вся поверхня Місяця була відображена на мапі та класифікована вченими з астрогеологічним науковим центром USGS у співпраці з NASA та Місячним планетарним інститутом" - йдеться у пресрелізі.

Фото: NASA/GSFC/USGS

Як додали у Геологічній службі, ця інтерактивна мапа допомагатиме наступним місія на Місяць й стане важливим елементом для досліджень.

У відомстві також заявили, що сама мапа доступна онлайн, а її масштаб становить 1:5 000 000.

Зазначається, що у створенні такої мапи науковцям допомогла інформація, що була отримана, зокрема, з супутникових місій.

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24 04 2020 11:08
ТЕГИ: місяць, NASA
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