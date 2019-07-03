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УГКЦ хоче проводити богослужіння в Софійському соборі тричі на рік

Звернення перебуває на опрацюванні в Мінкультури
Українська греко-католицька церква попросила уряд дозволити богослужіння в Софійському соборі тричі на рік: на Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня щорічно), Зішестя Святого Духа (16 червня 2019 року) і Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня щорічно).
УГКЦ хоче проводити богослужіння в Софійському соборі тричі на рік Софіївський собор

Про це йдеться в листі предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука прем'єр-міністру Володимирові Гройсману, інформує LB.ua.

Звернення перебуває на опрацюванні в Мінкультури, зважаючи на особливий порядок надання дозволу на проведення заходів у Софійському соборі, а також необхідність вироблення консолідованої позиції релігійних громад Української греко-католицької церкви і Православної церкви України.

Нагадаємо, що почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся до глави УГКЦ Блаженнішого Святослава із закликом не проводити літургію в православному Софійському Соборі в Києві.

 
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07 03 2019 17:30
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