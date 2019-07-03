CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська греко-католицька церква попросила уряд дозволити богослужіння в Софійському соборі тричі на рік: на Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня щорічно), Зішестя Святого Духа (16 червня 2019 року) і Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня щорічно).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УГКЦ хоче проводити богослужіння в Софійському соборі тричі на рік
Звернення перебуває на опрацюванні в Мінкультури
Софіївський собор
Про це йдеться в листі предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука прем'єр-міністру Володимирові Гройсману, інформує LB.ua.
Звернення перебуває на опрацюванні в Мінкультури, зважаючи на особливий порядок надання дозволу на проведення заходів у Софійському соборі, а також необхідність вироблення консолідованої позиції релігійних громад Української греко-католицької церкви і Православної церкви України.
Нагадаємо, що почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся до глави УГКЦ Блаженнішого Святослава із закликом не проводити літургію в православному Софійському Соборі в Києві.
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07 03 2019 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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