УГКЦ хоче проводити богослужіння в Софійському соборі тричі на рік Звернення перебуває на опрацюванні в Мінкультури

Українська греко-католицька церква попросила уряд дозволити богослужіння в Софійському соборі тричі на рік: на Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня щорічно), Зішестя Святого Духа (16 червня 2019 року) і Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня щорічно).

Софіївський собор

Про це йдеться в листі предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука прем'єр-міністру Володимирові Гройсману, інформує LB.ua. Звернення перебуває на опрацюванні в Мінкультури, зважаючи на особливий порядок надання дозволу на проведення заходів у Софійському соборі, а також необхідність вироблення консолідованої позиції релігійних громад Української греко-католицької церкви і Православної церкви України. Нагадаємо, що почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся до глави УГКЦ Блаженнішого Святослава із закликом не проводити літургію в православному Софійському Соборі в Києві.

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