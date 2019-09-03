Богослужіння УГКЦ у Софії Київській не відбудеться через реставрацію

Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви у соборі Святої Софії в Києві, яке було заплановане на 7 квітня, не відбудеться.

"Під час зустрічі предстоятелів Церков було повідомлено про те, що Софійський собор буде найближчим часом недоступний для богослужінь жодної із церков, оскільки у ньому розпочинаються реставраційні роботи. У зв’язку з цим змушені констатувати, що богослужіння нашої церкви 7 квітня у Святій Софії не відбудеться", - повідомили у прес-службі УГКЦ.

"... Бажаючи молитися у цьому храмі, ми хотіли засвідчити нашу церковну спорідненість з нашими православними братами. Цей рух є рухом ... до відновлення єдності колись єдиної, а нині ще поділеної Київської Церкви. Було зазначено, що наші Церкви є щойно на початку цього спільного шляху. ... Поки цієї єдності ще немає, жодна із Церков-спадкоємниць цієї Церкви не може одноосібно посідати старовинний собор Софії Київської. Він має радше бути місце зустрічі нащадків софійної Київської Церкви, бути закликом і надією на наше поєднання у Христі", - зазначив Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, що почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся до глави УГКЦ Блаженнішого Святослава із закликом не проводити літургію в православному Софійському Соборі в Києві.