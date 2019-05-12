"Україна без сміття" приймає пластик поштою Як відправити - інструкція

Організація "Україна без сміття" в тестовому режимі запустила послугу прийому пластику поштою. Його можна відправити з 3 по 27 грудня.

Фото: з відкритих джерел

Правила прийому Посилки з пластиком можна відправити через «Нова пошта», «Укрпошта» та «Ін Тайм», передає AIN.UA. Приймаються тільки пластикові упаковки або ті, які його містять.

Пластик повинен бути чистим і сухим.

Список пластиків, які переробляються, можна подивитися перейшовши за посиланням.

Список пластиків, які утилізуються, можна знайти тут. Організація не приймає Скло, метали і папір.

Пластики, в яких зберігалася небезпечна рідина і матеріалами (пестициди, гербіциди, важкі метали і т.д.).

Батарейки, термометри, що містять ртуть лампи.

Пластики медичної сфери (шприци, катетери тощо).

Пластики, які контактували з кров'ю, виділеннями, слиною і т.д.

Підгузки, гігієнічні жіночі засоби, пластикові серветки, рушники та підстилки і т.д.

Брудні пластики і такі, які мають неприємний і різкий запах. Вміст кожної посилки ретельно перевіряється. Якщо відправник порушив умови доставки, його внесуть до чорного списку. Як відправити Щоб відправити пластик, потрібно заповнити форму або відправити запит на пошту організації [email protected] з позначкою «пластик поштою». Очікувати зворотного зв'язку для уточнень і підтвердження. Оплатити і відправити посилку. Обмеження Обмежень за кількістю відправлень від однієї людини немає.

Посилка повинна бути упакована в картонну коробку або поліпропіленовий мішок.

Максимальна вага однієї посилки - 10 кг. Скільки це коштує Вартість відправки - 200 грн + адресна доставка на станцію сортування ( місто Київ, вул.Саперно-Слобідська, 25/4).

За адресну доставку не потрібно платити, якщо скористатися службою доставки «Ін Тайм» (відділення №25 в Києві).

В цю ціну входить робота менеджерів по організації процесу, робота персоналу по досортування посилок і високотемпературне спалювання неліквідних пластиків. Нагадаємо, що в Україні планують встановлювати спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок, так звані фандомати, у громадському просторі.

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