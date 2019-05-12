БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОрганізація "Україна без сміття" в тестовому режимі запустила послугу прийому пластику поштою. Його можна відправити з 3 по 27 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Україна без сміття" приймає пластик поштою
Як відправити - інструкція
Фото: з відкритих джерел
Правила прийому
Посилки з пластиком можна відправити через «Нова пошта», «Укрпошта» та «Ін Тайм», передає AIN.UA.
- Приймаються тільки пластикові упаковки або ті, які його містять.
- Пластик повинен бути чистим і сухим.
- Список пластиків, які переробляються, можна подивитися перейшовши за посиланням.
- Список пластиків, які утилізуються, можна знайти тут.
Організація не приймає
- Скло, метали і папір.
- Пластики, в яких зберігалася небезпечна рідина і матеріалами (пестициди, гербіциди, важкі метали і т.д.).
- Батарейки, термометри, що містять ртуть лампи.
- Пластики медичної сфери (шприци, катетери тощо).
- Пластики, які контактували з кров'ю, виділеннями, слиною і т.д.
- Підгузки, гігієнічні жіночі засоби, пластикові серветки, рушники та підстилки і т.д.
- Брудні пластики і такі, які мають неприємний і різкий запах.
Вміст кожної посилки ретельно перевіряється. Якщо відправник порушив умови доставки, його внесуть до чорного списку.
Як відправити
- Щоб відправити пластик, потрібно заповнити форму або відправити запит на пошту організації [email protected] з позначкою «пластик поштою».
- Очікувати зворотного зв'язку для уточнень і підтвердження.
- Оплатити і відправити посилку.
Обмеження
- Обмежень за кількістю відправлень від однієї людини немає.
- Посилка повинна бути упакована в картонну коробку або поліпропіленовий мішок.
- Максимальна вага однієї посилки - 10 кг.
Скільки це коштує
- Вартість відправки - 200 грн + адресна доставка на станцію сортування ( місто Київ, вул.Саперно-Слобідська, 25/4).
- За адресну доставку не потрібно платити, якщо скористатися службою доставки «Ін Тайм» (відділення №25 в Києві).
- В цю ціну входить робота менеджерів по організації процесу, робота персоналу по досортування посилок і високотемпературне спалювання неліквідних пластиків.
Нагадаємо, що в Україні планують встановлювати спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок, так звані фандомати, у громадському просторі.
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