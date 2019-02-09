У громадських місцях хочуть встановити автомати для збору пластикових пляшок
Відповідні зміни планують внести у державні будівельні норми щодо благоустрою, повідомляють у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
"У багатьох країнах Європи та світу на вулицях в місцях масового скупчення людей можна зустріти фандомати. Це автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак", – розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.
Фандомати отримали свою назву від німецького слова "pfand", яке дослівно перекладається як "застава". Такі автомати можуть визначати об’єм і вагу тари, а сканер – розпізнавати близько 30 тисяч штрих-кодів і точно ідентифікувати об’єкт.
Нагадаємо, що Україна опинилася серед 10 країн з найбільшим обсягом сміття на жителя за версією агентства 24/7 Wall Street.
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