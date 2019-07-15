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Україна опинилась у десятці країн з найбільшим обсягом сміття на жителя

Щоб визначити найбільших виробників відходів, агентство розрахувало вироблені кожною країною спеціальні відходи та регулярні тверді відходи муніципального виробництва на душу населення, використовуючи дані глобальної бази даних Світового банку, яку оновлювали у вересні 2018 року
Україна опинилася серед 10 країн з найбільшим обсягом сміття на жителя за версією агентства 24/7 Wall Street.
Україна опинилась у десятці країн з найбільшим обсягом сміття на жителя Львів. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Найбільше сміття на одного жителя припадає у Канаді — близько 36 тонн. За 2017 рік країна виробила 1,3 мільярда тонн сміття, більшість з якого — промислові відходи від переробки нафти, хімічного виробництва та обробки металу, інформує "Громадське" із посиланням на USA Today.

На другому місці Болгарія — 26,7 тонни на людину, а замикають трійку країн-лідерів США — 26 тонн на людину.

Решта топ-10 країн з найбільшою кількістю сміття виглядає так:

Естонія — 23,5 тонни сміття на людину

Фінляндія — 16,6 тонни на людину;

Вірменія — 16,3 тонни на людину;

Швеція — 16,2 тонни на людину;

Люксембург — 11,8 тонни на людину;

Україна — 10,6 тонни на людину;

Сербія — 8,9 тонни на людину.

В Україні за 2017 рік виробили понад 474 мільйонів тонн сміття, з них 448 тонн — небезпечні відходи. За даними дослідження, це найбільше серед 105 країн, які надають дані про небезпечні відходи. Водночас у 2017 році в Україні переробляли 3,2% сміття, а в Канаді — 20,6%.

Загалом світ потопає у смітті, і, за даними Світового банку, рівень вироблення відходів тільки зростає. Так, через зростання чисельності населення та збільшенню міських територій очікується зростання обсягів виробництва сміття у світі — за деякими оцінками, на 70% між 2016 та 2050 роками.

Від 30% до 35% загальної кількості утворених відходів у більшості розвинених країн пов’язані з діяльністю будівельного сектору, наприклад, будівництвом, реконструкцією та процесами знесення, згідно з офіційними статистичними даними ЄС.

Раніше британська газета The Guardian запустила серію розслідувань про експорт сміття з США в бідні країни.

США відправляють понад 1 млн тонн пластикових відходів в бідні країни, які пропонують дешеву робочу силу і де немає строгого регулювання екологічної ситуації.

Читайте також: Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

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15 07 2019 09:42
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