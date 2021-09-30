В Україні нарахували понад 33 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ

У нас в країні 33 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ і 6148 сміттєзвалищ, які важко назвати контрольованими

В Україні існує понад 33 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ і 6 тисяч сміттєзвалищ, які складно вважати контрольованими.

Про це заявила заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас в країні 33 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ і 6148 сміттєзвалищ, які важко назвати контрольованими", - сказала посадовець.

При цьому, за її словами, щороку в Україні утворюється 10 млн твердих побутових відходів.

У цьому контексті Свириденко наголосила на необхідності ухвалення базового закону у галузі управління відходами.

"Ми вважаємо, що все-таки необхідно прийняти рамковий законопроєкт, довкола якого вже давно точаться дискусії, про управління відходами. Саме він дасть можливість встановити правила і дати старт для розробки інших сектороальних законопроєктів у сфері", - підкреслила заступник глави ОП.

Вона зауважила, що згідно з рішенням РНБО, усі громади до кінця року мають створити регіональні плани управління відходами, які надалі мають стати частиною національного плану.

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 червня ухвалила Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" (№2051-1). Зокрема, він забороняє розповсюдження на об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких, тонких, оксорозкладних пластикових пакетів.

Заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Здатність пластикових пакетів до біорозкладання визначається відповідно до гармонізованих європейських стандартів.

Заборона на розповсюдження пластикових пакетів почне діяти з 1 січня 2022 року.