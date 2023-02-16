Україна домовилась з мережею ENTSO-E про збільшення імпорту електроенергії

Україна й мережа ENTSO-E домовились про збільшення можливості імпорту електроенергії до 700 МВт у будь-який час.

Європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшило технічну можливість імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт, дотепер такий обсяг був можливий лише вночі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Відповідне рішення ENTSO-E ухвалило 14 лютого. Раніше максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби.

В Укренерго нагадують, що імпорт електроенергії дозволяє зменшити дефіцит потужності внаслідок російських масованих обстрілів енергосистеми і, відповідно, зменшити обсяги обмежень.

"Ми будемо й надалі працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою. Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну", – заявив оператор.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що дефіциту електроенергії немає і енергосистема четвертий день поспіль працює без вимкнень.