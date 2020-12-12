Україна дорозмістила євробонди-2033 на 600 мільйонів доларів під 6,2%
Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на прес-службі Мінфіну.
"Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 мільйонів доларів США.
Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15-го березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила 2 мільярди доларів США. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18 грудня 2020 року.
"Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України.
Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства – надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році" - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо, що раніше Україна випустила євробонди на один млрд євро
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам