Україна дорозмістила євробонди-2033 на 600 мільйонів доларів під 6,2%

Україна 11 грудня розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%, залучені кошти використають для фінансування загальних бюджетних призначень.

Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на прес-службі Мінфіну.

"Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 мільйонів доларів США.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15-го березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила 2 мільярди доларів США. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18 грудня 2020 року.

"Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України.

Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства – надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році" - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, що раніше Україна випустила євробонди на один млрд євро