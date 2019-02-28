Україна не поїде на Євробачення, якщо виграє Росія
Про це на брифінгу щодо відмови України їхати на конкурс у 2019 році сказав голова НСТУ Зураб Аласанія, пише "Радіо Свобода".
"Таке питання навіть не стоїть. Ми не будемо брати участь, як ми це зробили, наприклад, з чемпіонатом з футболу, який проходив у Російській Федерації. Ми його не транслювали. І участь брати (в "Євробаченні 2020"), я думаю, ми теж не будемо", – сказав Аласанія у відповідь на питання про участь у разі перемоги РФ.
Крім того, за його словами, на відборі у 2019 році майже у всіх фіналістів конкурсу були якісь творчі зв’язки з Росією.
У 2019 році представляти Росію на Євробаченні буде Сергій Лазарєв. Це уже друга його спроба виграти конкурс.
Зокрема, у 2016 році Лазарєв поступився українській виконавиці Джамалі і посів друге місце, а Євробачення-2017 відбулося в Україні, де не було представника від РФ, оскільки їхня учасниця незаконно відвідувала Крим.
Нагадаємо, що Україна відмовилася від участі у 2019 році в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Ізраїлі.
Співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
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