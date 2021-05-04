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Україна очікує до кінця квітня отримати корейську вакцину

Нею замінять Covishield
Україна очікує на постачання корейської вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio до кінця квітня. Дану вакцину можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield.
Україна очікує до кінця квітня отримати корейську вакцину Фото: вакцина (freepik)

Вакцина південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBio буде поставлена в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX, повідомляє "РБК-Україна".

"Україна очікує в квітні на отримання в рамках глобальної ініціативи COVAX 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca в Південній Кореї", - повідомили в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca збільшили до 12 тижнів.

"Щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатися не раніше ніж у середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, що 5 березня в Україні зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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05 04 2021 15:57
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