Україна очікує до кінця квітня отримати корейську вакцину
Вакцина південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBio буде поставлена в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX, повідомляє "РБК-Україна".
"Україна очікує в квітні на отримання в рамках глобальної ініціативи COVAX 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca в Південній Кореї", - повідомили в МОЗ.
У міністерстві нагадали, що інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca збільшили до 12 тижнів.
"Щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатися не раніше ніж у середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими", - додали в МОЗ.
Нагадаємо, що 5 березня в Україні зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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