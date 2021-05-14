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Україна очікує наступну поставку вакцини AstraZeneca 24-25 травня
Сьогодні вакцина для першого щеплення в більшості областей вже використана. Зарезервовано біля 30 тис доз вакцини для другого щеплення тих, хто вакцинувався наприкінці лютого-початку березня. І очікуються наступні поставки вакцини AstraZeneca, це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений. Ми найближчу поставку в 700 тис доз очікуємо в числах 24-25 травня
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформу, про це під час акції пам'яті померлих від ВІЛ/СНІД біля меморіалу "Червона стрічка" в Києві, сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Сьогодні вакцина для першого щеплення в більшості областей вже використана. Зарезервовано біля 30 тис доз вакцини для другого щеплення тих, хто вакцинувався наприкінці лютого-початку березня. І очікуються наступні поставки вакцини AstraZeneca, це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений. Ми найближчу поставку в 700 тис доз очікуємо в числах 24-25 травня"- сказав Ляшко.
Як повідомлялося, у пунктах щеплення станом на 12 травня майже закінчилася вакцина проти коронавірусу AstraZeneca, зарезервована для проведення першого щеплення.
За добу 13 травня, в Україні першу дозу щеплення від COVID-19 отримали 17 057 осіб, щеплено другою дозою 4 530 осіб. Загалом з початку кампанії з вакцинації проведено 926 520 щеплень. Вакциновано – 918 164 особи, з них отримали першу дозу – 918 162 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 8358 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
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14 05 2021 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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