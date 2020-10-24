Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон
Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон за поширенням COVID-19, додавши до першого Польщу.
Як повідомляє "Європейська правда", список доступний на сайті уряду.
До "червоної" зони, окрім Польщі, де в останні два тижні різко зростає кількість інфікованих на коронавірус, потрапили також Грузія і Хорватія.
Загалом у "червоному" списку 51 країна, в тому числі сусідні Румунія і Молдова.
Після повернення з країн "червоної зони" українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатка "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.
Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.
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