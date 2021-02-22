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Україна отримає додаткові 5 мільйонів доз вакцини NovaVax - Степанов

Постачати вакцини NovaVax планується з липня 2021 року
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов домовився з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз американської вакцини проти коронавірусної хвороби NovaVax.
Україна отримає додаткові 5 мільйонів доз вакцини NovaVax - Степанов Максим Степанов / Фото: Укрінформ

Як передає "Укрінформ", про це Степанов написав у Фейсбуці.

"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - написав Степанов.

За його словами, загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікується в Україні, на сьогодні становить 15 млн. Постачати вакцини NovaVax планується з липня 2021р.

Нагадаємо, що 22 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 307 662 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 147 426 осіб, летальних випадків - 25 156.

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22 02 2021 10:51
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