Україна отримає додаткові 5 мільйонів доз вакцини NovaVax - Степанов
Як передає "Укрінформ", про це Степанов написав у Фейсбуці.
"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - написав Степанов.
За його словами, загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікується в Україні, на сьогодні становить 15 млн. Постачати вакцини NovaVax планується з липня 2021р.
Нагадаємо, що 22 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 307 662 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 147 426 осіб, летальних випадків - 25 156.
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