Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Україна отримає нову партію вакцини AstraZeneca 23 квітня

Її виготовили на майданчику в Південній Кореї
Нова партія вакцини проти коронавірусу від шведсько-британської фармкомпанії AstraZeneca надійде в Україну 23 квітня. Цей препарат виготовляли у Південній Кореї, у межах ініціативи COVAX.
Україна отримає нову партію вакцини AstraZeneca 23 квітня Фото: Укрінформ

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в етері телеканалу "Україна24", зазначає "Громадське".

Зокрема партію вакцини мають доставити зранку до аеропорту "Жуляни". Її одразу ж розподілять по регіонах.

"Вона йде у нашу загальну програму вакцинації через кабінети щеплень згідно з тими етапами вакцинації, які йдуть: люди, які входять до груп ризику, люди старші 60 років. Окрім того, ми хочемо залишити певну частину для другого щеплення - те, що у нас припадає на останні дні травня", - сказав Степанов.

Зокрема, частину вакцин відкладуть для людей, які отримали перше щеплення вакциною CoviShield у лютому. Вже за 90 днів, тобто з 23 травня, вони мають отримати другий укол.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2021 16:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.