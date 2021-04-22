Україна отримає нову партію вакцини AstraZeneca 23 квітня

Її виготовили на майданчику в Південній Кореї

Нова партія вакцини проти коронавірусу від шведсько-британської фармкомпанії AstraZeneca надійде в Україну 23 квітня. Цей препарат виготовляли у Південній Кореї, у межах ініціативи COVAX.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в етері телеканалу "Україна24", зазначає "Громадське".

Зокрема партію вакцини мають доставити зранку до аеропорту "Жуляни". Її одразу ж розподілять по регіонах.

"Вона йде у нашу загальну програму вакцинації через кабінети щеплень згідно з тими етапами вакцинації, які йдуть: люди, які входять до груп ризику, люди старші 60 років. Окрім того, ми хочемо залишити певну частину для другого щеплення - те, що у нас припадає на останні дні травня", - сказав Степанов.

Зокрема, частину вакцин відкладуть для людей, які отримали перше щеплення вакциною CoviShield у лютому. Вже за 90 днів, тобто з 23 травня, вони мають отримати другий укол.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї