ЗДОРОВ'Я НОВИНИУкраїна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за 18 вересня. За загальною кількістю підтверджених випадків хвороби Україна займає у світі вже 25 місце.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за добу
Україна розташувалася на 25 місці
rbc.ua/
Про це свідчать дані сайту Worldometer, які відстежує статистику щодо коронавірусу в країнах світу, передає РБК - Україна.
Так, за останню добу в країнах Європи найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Франції, Росії, Іспанії, Великобританії та Україні. У відповідному світовому антирейтингу Україна перебуває на 15 місці.
Лідерами європейського антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень залишається Росія, Іспанія і Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна розташувалася на 25 місці.
Нагадаємо, що 19 вересня в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало.
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