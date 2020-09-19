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Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за добу

Україна розташувалася на 25 місці
Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за 18 вересня. За загальною кількістю підтверджених випадків хвороби Україна займає у світі вже 25 місце.
Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за добу rbc.ua/

Про це свідчать дані сайту Worldometer, які відстежує статистику щодо коронавірусу в країнах світу, передає РБК - Україна.

Так, за останню добу в країнах Європи найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Франції, Росії, Іспанії, Великобританії та Україні. У відповідному світовому антирейтингу Україна перебуває на 15 місці.

Лідерами європейського антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень залишається Росія, Іспанія і Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна розташувалася на 25 місці.

Нагадаємо, що 19 вересня в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало.

 

 

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19 09 2020 12:00
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