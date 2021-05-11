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Україна серед претендентів на проведення жіночого Євро-2025 з футболу

УЄФА отримала п'ять заявок від восьми асоціацій, зацікавлених у проведенні фінального турніру жіночого Євро-2025
Україна серед п'яти претендентів на проведення фінального турніру жіночого чемпіонату Європи з футболу 2025 року.
Україна серед претендентів на проведення жіночого Євро-2025 з футболу Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ), пише "Інтерфакс-Україна".

УЄФА отримала п'ять заявок від восьми асоціацій, зацікавлених у проведенні фінального турніру жіночого Євро-2025.

Спільну заявку було отримано від асоціацій Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Про свою зацікавленість в участі у тендері Євро-2025 також заявили асоціації Франції, Польщі, Швейцарії та України.

Процедуру подання заявок на проведення фінального турніру було розпочато у липні 2021 року. Кінцевий термін тендера - жовтень 2022 року, а переможця Виконком УЄФА обере у грудні 2022 року.

УЄФА відреагувала на постійне зростання популярності жіночого футболу і підвищила стандарти проведення змагань у 2025 році. Претендентам рекомендовано надати вісім стадіонів категорії 4 місткістю від 15 тис. глядачів, повідомляє УЄФА.

Україна має досвід проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів, зазначають в УАФ. Крім того, нещодавно УАФ затвердила стратегію розвитку жіночого футболу в країні, яка отримала схвальні відгуки в УЄФА.

Нагадаємо, що УЄФА оголосив термін подачі заявок на проведення Євро-2028

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05 11 2021 12:31
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