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Україна скоротила кількість "червоних" країн: список

Особи, які приїжджають в Україну з країн "червоної" зони, зобов'язані здати ПЛР-тест на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон."Червоний" список скоротили до 50 країн.
Україна скоротила кількість "червоних" країн: список Фото : РБК - Україна

Відповідний список оприлюднив МОЗ 4 вересня, передає РБК - Україна.

З нового списку "червоних" країн виключили Люксембург, Домініканську Республіку, Південну Африку, Еквадор, Вірменію, Північну Македонію, Есватіні і Албанію.

У "червоному списку знаходяться, зокрема, США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія та інші країни.У "зеленому" списку знаходиться 194 країни, серед яких Болгарія, Туреччина і Єгипет.

Зазначимо, особи, які приїжджають в Україну з країн "червоної" зони, зобов'язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. При в'їзді з "зелених" країн ці вимоги не обов'язкові.

Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

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04 09 2020 14:00
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