БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що за їхніми підрахунками у 2020 році Україна стане світовим лідером за темпами зростання виробництва курятини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна стане світовим лідером за темпами зростання виробництва курятини - Мінекономіки
Наразі Україна займає сьоме місце у світі за обсягами експорту м’яса птиці
Фото: mydbagprincipal.wordpress.com
Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, посилаючись на розрахунки аналітичного агентства Index Mundi, повідомляє "Громадське".
"Темп зростання виробництва курятини за рік зросте на 8,61%. Таким чином, загальна кількість продукції становитиме 1,45 мільйона тонн", - зазначив Милованов.
За його словами, наразі Україна займає сьоме місце у світі за обсягами експорту м’яса птиці. Разом з тим, Україна обіймає провідні позиції за іншими експортними позиціями, зокрема за експортом соняшникової олії - перше місце, за експортом ячменю - друге місце, за експортом кукурудзи - четверте місце у світі.
Нагадаємо, що з України вивели $1,5 млрд прибутку з експорту зерна
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