Україна стане світовим лідером за темпами зростання виробництва курятини - Мінекономіки Наразі Україна займає сьоме місце у світі за обсягами експорту м’яса птиці

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що за їхніми підрахунками у 2020 році Україна стане світовим лідером за темпами зростання виробництва курятини.

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Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, посилаючись на розрахунки аналітичного агентства Index Mundi, повідомляє "Громадське". "Темп зростання виробництва курятини за рік зросте на 8,61%. Таким чином, загальна кількість продукції становитиме 1,45 мільйона тонн", - зазначив Милованов. За його словами, наразі Україна займає сьоме місце у світі за обсягами експорту м’яса птиці. Разом з тим, Україна обіймає провідні позиції за іншими експортними позиціями, зокрема за експортом соняшникової олії - перше місце, за експортом ячменю - друге місце, за експортом кукурудзи - четверте місце у світі. Нагадаємо, що з України вивели $1,5 млрд прибутку з експорту зерна

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