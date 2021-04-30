Україна відкрила вісім нових експортних ринків за півроку - Держпродспоживслужба

За даними Держпродспоживслужби, за шість місяців для українських виробників молока та молочних продуктів відкрилися ринки Японії, Лівії, Аргентини та Лівану

Держпродспоживслужба також повідомила про продовження роботи з відкриття ринків на всіх континентах. Найперспективніші для експорту - країни ЄС, Китай, Сінгапур, Індія, В'єтнам, ПАР та Індонезія.

За останні шість місяців для українських експортерів відкрито вісім нових ринків, перепогоджено 63 товарні позиції в 11 державах і міжнародних економічних організаціях, повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів у прес-релізі у п'ятницю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

За даними Держпродспоживслужби, за шість місяців для українських виробників молока та молочних продуктів відкрилися ринки Японії, Лівії, Аргентини та Лівану. Вітчизняні виробники отримали можливість поставляти до Ефіопії яйця, до Сербії - тваринний білок, до ОАЕ - велику рогату худобу. Ринок Литви тепер відкритий для експорту арахнідів (комах, використовуються для захисту сільськогосподарських культур).

"Крім того, 63 товарні позиції в 11 державах та міжнародних економічних організаціях перепогоджені. Йдеться насамперед про країни СНД, із якими з 13 квітня 2021 року діють нові правила торгівлі через втрату чинності Угоди про співробітництво в галузі ветеринарії, що була укладена ще в 1993 році. Також через зміни умов торгівлі перепогоджені документи з Сінгапуром та Південною Кореєю", - додала прес-служба.

Відомство повідомило про роботу з аудиту Європейської Комісії з метою оцінки офіційного контролю над виробництвом і сертифікацією молока та молочних продуктів, призначених для експорту до Європейського Союзу. Також проведена робота для визнання ЄС зонування України щодо високопатогенного грипу птиці, завдяки чому з 20 березня вдалося відновити експорт продукції птахівництва до ЄС.

Держпродспоживслужба також повідомила про продовження роботи з відкриття ринків на всіх континентах. Найперспективніші для експорту - країни ЄС, Китай, Сінгапур, Індія, В'єтнам, ПАР та Індонезія.

"Важливим пріоритетом для нас є робота з відкриття нових ринків для експорту української продукції. Адже це нові робочі місця та доходи до держбюджету від сплати податків", - підсумувала глава відомства Владислава Магалецька, слова якої наведено у прес-релізі.

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба та Фонд держмайна України підписали меморандум про співпрацю в питаннях приватизації та передачі в оренду надлишкового майна служби.

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