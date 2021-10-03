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Україна вперше прийме чемпіонат Європи з бадмінтону

Джиммі Андерсен відзначив високий рівень готовності України до чемпіонату
28-й чемпіонат Європи з бадмінтону відбудеться в Києві в Палаці спорту 27 квітня - 2 травня 2021 року. В Україні цей турнір відбудеться вперше.
Україна вперше прийме чемпіонат Європи з бадмінтону Фото: з вільних джерел

28-й чемпіонат Європи з бадмінтону відбудеться в Україні з 27 квітня до 2 травня 2021 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Федерації бадмінтону України.

"З підтримкою держави та наших партнерів ми готові провести чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві на найвищому рівні", - зазначив президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров на відкритому засіданні урядового організаційного комітету чемпіонату Європи з бадмінтону.

Він наголосив, що чемпіонат Європи-2021 з бадмінтону в Україні - це привід для гордості за країну та ознака довіри до України як до надійного партнера.

У засіданні взяли участь заступник генерального секретаря Європейської конфедерації бадмінтону Джиммі Андерсен, керівний склад оргкомітету змагань і представники Ради Федерації бадмінтону України.

Джиммі Андерсен відзначив високий рівень готовності України до чемпіонату.

28-й чемпіонат Європи з бадмінтону відбудеться в Києві в Палаці спорту 27 квітня - 2 травня 2021 року. В Україні цей турнір відбудеться вперше.

Змагання транслюватиме медіасервіс Megogo.

Чемпіонат Європи з бадмінтону є найпрестижнішим турніром у Європі, участь у якому щороку беруть понад 200 найкращих спортсменів.

Чемпіонат у Києві стане вирішальним змаганням у відборі на Олімпіаду в Токіо. Рішення про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні було ухвалено в серпні 2019 року, турнір мав відбутися 21-26 квітня 2020 року, проте з огляду на пандемію COVID-19 його перенесли.

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10 03 2021 16:55
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