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Україна втратила половину потужностей виплавки сталі - Мінфін

"Азовсталь" і Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча сумарно виплавляли половину усієї сталі в Україні
Україна втратила половину потужностей виплавки сталі - Мінфін Фото: nnm.me

Україна втратила половину потужностей виплавки сталі через збройну агресію росії.

Про це повідомив заступник міністра фінансів України Олександр Кава під час інформаційного телемарафону.

"В Маріуполі ми втратили половину потужностей нашої держави з виплавки сталі. "Азовсталь" і Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча сумарно виплавляли половину усієї сталі в Україні", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року. При цьому наголошується, що в порівнянні з попереднім кварталом ВВП зменшився на 19,1%.

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11 09 2022 17:39
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