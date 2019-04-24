Україна вийшла з двох угод СНД, - Кабмін

"Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів, підписана 4 червня 1999 року у Мінську...Сама ж Угода є в цілому застарілою і не відповідає сучасному стану економічних відносин між країнами, що входять до СНД"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід України з двох угод в межах Співдружності незалежних держав: про взаємне збереження міждержавних секретів у галузі охорони винаходів та угоди про створення статистичної бази СНД.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 24 квітня, інформує прес-служба Кабміну.

"Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів, підписана 4 червня 1999 року у Мінську, розроблена з метою забезпечити правову охорону секретних винаходів, що були створені у колишньому СРСР. На сьогодні правові відносини між державами-учасницями Угоди в цій сфері вже відсутні. Сама ж Угода є в цілому застарілою і не відповідає сучасному стану економічних відносин між країнами, що входять до СНД", - зазначають в уряді.

Друга угода також втратила практичне застосування та не застосовується у жодній з країн СНД. Вся статистична інформація цих країн, як і України, знаходиться у відкритому доступі.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення розширити перелік заборонених для ввезення на територію України товарів, вироблених у Росії. Цей перелік розширили скляними банками, деякими харчовими продуктами та напоями.