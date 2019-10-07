Україна вийшла з топ-20 країн світу з найвищою інфляцією, - Нацбанк

У Нацбанку зазначають, що найбільший внесок у показник інфляції в Україні вносить зростання цін на алкоголь, тютюн та овочі

Україна більше не входить до топ-20 країн світу, які мають найвищий рівень інфляції. Наразі за цим показником вона поділяє 22-24 позиції з низкою інших держав.

"Україна випала із топ-20 країн світу з найвищою інфляцією після оприлюднення Держстатом індексу споживчих цін за червень 2019 року. З показником (інфляції - ред.) 9% рік-до-року наша країна ділить 22-24-ий щабель за цим показником", - повідомляє прес-служба Національного банку України.

Водночас рівень річної інфляції в Україні залишається найвищим серед європейських країн.

У Нацбанку зазначають, що найбільший внесок у показник інфляції в Україні вносить зростання цін на алкоголь, тютюн та овочі через те, що вони займають значну питому вагу у розрахунку індексу споживчих цін.

"Місячна дефляція (–0,5%) трапилася вперше за 11 місяців та була викликана сезонним здешевленням овочів та яєць, повідомляє Держстат. Також на сповільнення загальних темпів зростання споживчих цін вплинуло рішення уряду змінити механізм встановлення цін на газ для населення", - додають у Нацбанку.

За даними НБУ найвища у світі інфляція спостерігається у Венесуелі - 282972,8%. На другій позиції Зімбабве з інфляцією у 97,8%. В Аргентині, Південному Судані, Північній Кореї та Ірані інфляція у червні становили понад 50%. Найближчими сусідами України у рейтингу найвищої у світі інфляції стали Малаві, Сан-Тому і Принсілі та Еритрея.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% — до 20,63 мільярда доларів.