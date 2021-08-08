Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Україна завершила змагання на Олімпіаді-2020. Скільки у нас медалей?

Українські спортсмени завершили виступи на Олімпійських іграх у Токіо
За два тижні змагань наша збірна здобула майже 20 медалей і посіла 44 місце в медальному заліку.
Україна завершила змагання на Олімпіаді-2020. Скільки у нас медалей? Фото: facebook.com/tokyo2020.

Загалом наші спортсмени здобули 19 медалей, повідомляє "Громадське". Дванадцять із них - бронзові, шість - срібні й одна золота. Ще 23 українці зупинились за кров від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.

Тож у медальному заліку - де місце залежить від кількості золота - Україна стала 44. Але за загальною кількістю медалей наша збірна - 16 у світі.

На Олімпіаді у 2016 році Україна здобула 11 медалей (2 золота), у 2012 - 19 (5 золота), у 2008 і 2004 - по 22 (7 і 8 золота відповідно), у 2000 та 1996 - по 23 медалі (3 і 9 золота відповідно).

Перше місце у медальному заліку посіли США. У них 39 золотих медалей та загалом 119 олімпійських нагород. Другою стала збірна Китаю - 38 золотих медалей та загалом 88 нагороду. Третє місце у господарів Ігор - Японії. Її спортсмени завоювали 27 золотих медалей та загалом 58 нагород.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк та олімпійський призер Парвіз Насібов

Фото: НОК України

Для України золото виборов Жан Беленюк - у греко-римській боротьбі у вазі до 87 кілограмів.

Срібні медалі здобули:

  • Михайло Романчук - плавання на 1500 метрів вільним стилем, 
  • Парвіз Насібов - греко-римська боротьба (до 67 кг),
  • каратистка Анжеліка Терлюга (до 55 кг),
  • боксер Олександр Хижняк (до 75 кг),
  • веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова,
  • велосипедистка Олена Старікова.

Срібний та бронзовий призер із плавання на Олімпійських іграх у Токіо Михайло Романчук

Фото: НОК України

Бронзова призерка з вільної боротьби Алла Черкасова

Фото: НОК України

Бронзова олімпійська призерка з тенісу Еліна Світоліна

Фото: НОК України

Бронзу отримали:

  • Михайло Романчук - у плаванні (на 800 метрів вільним стилем);
  • Дар’я Білодід - у дзюдо;
  • Ігор Рейзлін - у фехтуванні;
  • Олена Костевич та Олег Омельчук - у командній стрільбі;
  • Еліна Світоліна - в тенісі;
  • Алла Черкасова та Ірина Коляденко - у вільній боротьбі;
  • Марта Фєдіна та Анастасія Савчук - в артистичному плаванні;
  • Людмила Лузан - в каное-спринті;
  • Станіслав Горуна - у карате;

українська жіноча збірна з артистичного плавання;

Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.

8 серпня відбудеться закриття Олімпійських ігор у Токіо. На церемонії прапор України нестиме срібна та бронзова призерка Ігор Людмила Лузан.

Читайте також: Український боксер Хижняк завоював "срібло" на Олімпіаді

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2021 11:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.