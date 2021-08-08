Україна завершила змагання на Олімпіаді-2020. Скільки у нас медалей?
Загалом наші спортсмени здобули 19 медалей, повідомляє "Громадське". Дванадцять із них - бронзові, шість - срібні й одна золота. Ще 23 українці зупинились за кров від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.
Тож у медальному заліку - де місце залежить від кількості золота - Україна стала 44. Але за загальною кількістю медалей наша збірна - 16 у світі.
На Олімпіаді у 2016 році Україна здобула 11 медалей (2 золота), у 2012 - 19 (5 золота), у 2008 і 2004 - по 22 (7 і 8 золота відповідно), у 2000 та 1996 - по 23 медалі (3 і 9 золота відповідно).
Перше місце у медальному заліку посіли США. У них 39 золотих медалей та загалом 119 олімпійських нагород. Другою стала збірна Китаю - 38 золотих медалей та загалом 88 нагороду. Третє місце у господарів Ігор - Японії. Її спортсмени завоювали 27 золотих медалей та загалом 58 нагород.
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк та олімпійський призер Парвіз Насібов
Фото: НОК України
Для України золото виборов Жан Беленюк - у греко-римській боротьбі у вазі до 87 кілограмів.
Срібні медалі здобули:
- Михайло Романчук - плавання на 1500 метрів вільним стилем,
- Парвіз Насібов - греко-римська боротьба (до 67 кг),
- каратистка Анжеліка Терлюга (до 55 кг),
- боксер Олександр Хижняк (до 75 кг),
- веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова,
- велосипедистка Олена Старікова.
Срібний та бронзовий призер із плавання на Олімпійських іграх у Токіо Михайло Романчук
Фото: НОК України
Бронзова призерка з вільної боротьби Алла Черкасова
Фото: НОК України
Бронзова олімпійська призерка з тенісу Еліна Світоліна
Фото: НОК України
Бронзу отримали:
- Михайло Романчук - у плаванні (на 800 метрів вільним стилем);
- Дар’я Білодід - у дзюдо;
- Ігор Рейзлін - у фехтуванні;
- Олена Костевич та Олег Омельчук - у командній стрільбі;
- Еліна Світоліна - в тенісі;
- Алла Черкасова та Ірина Коляденко - у вільній боротьбі;
- Марта Фєдіна та Анастасія Савчук - в артистичному плаванні;
- Людмила Лузан - в каное-спринті;
- Станіслав Горуна - у карате;
українська жіноча збірна з артистичного плавання;
Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.
8 серпня відбудеться закриття Олімпійських ігор у Токіо. На церемонії прапор України нестиме срібна та бронзова призерка Ігор Людмила Лузан.
Читайте також: Український боксер Хижняк завоював "срібло" на Олімпіаді
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Українці розпочали змагання на Олімпіаді у Токіо: першими стартували лучники
- ФОТО Склад збірної України для участі в Олімпійських іграх у Токіо
- ВІДЕО Гол Ярмоленка Нідерландам претендує на звання найкращого на Євро-2020
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все