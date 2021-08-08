Україна завершила змагання на Олімпіаді-2020. Скільки у нас медалей?

Українські спортсмени завершили виступи на Олімпійських іграх у Токіо

За два тижні змагань наша збірна здобула майже 20 медалей і посіла 44 місце в медальному заліку.

Загалом наші спортсмени здобули 19 медалей, повідомляє "Громадське". Дванадцять із них - бронзові, шість - срібні й одна золота. Ще 23 українці зупинились за кров від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.

Тож у медальному заліку - де місце залежить від кількості золота - Україна стала 44. Але за загальною кількістю медалей наша збірна - 16 у світі.

На Олімпіаді у 2016 році Україна здобула 11 медалей (2 золота), у 2012 - 19 (5 золота), у 2008 і 2004 - по 22 (7 і 8 золота відповідно), у 2000 та 1996 - по 23 медалі (3 і 9 золота відповідно).

Перше місце у медальному заліку посіли США. У них 39 золотих медалей та загалом 119 олімпійських нагород. Другою стала збірна Китаю - 38 золотих медалей та загалом 88 нагороду. Третє місце у господарів Ігор - Японії. Її спортсмени завоювали 27 золотих медалей та загалом 58 нагород.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк та олімпійський призер Парвіз Насібов Фото: НОК України Для України золото виборов Жан Беленюк - у греко-римській боротьбі у вазі до 87 кілограмів. Срібні медалі здобули: Михайло Романчук - плавання на 1500 метрів вільним стилем,

Парвіз Насібов - греко-римська боротьба (до 67 кг),

каратистка Анжеліка Терлюга (до 55 кг),

боксер Олександр Хижняк (до 75 кг),

веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова,

велосипедистка Олена Старікова. Срібний та бронзовий призер із плавання на Олімпійських іграх у Токіо Михайло Романчук Фото: НОК України Бронзова призерка з вільної боротьби Алла Черкасова Фото: НОК України Бронзова олімпійська призерка з тенісу Еліна Світоліна Фото: НОК України Бронзу отримали: Михайло Романчук - у плаванні (на 800 метрів вільним стилем);

Дар’я Білодід - у дзюдо;

Ігор Рейзлін - у фехтуванні;

Олена Костевич та Олег Омельчук - у командній стрільбі;

Еліна Світоліна - в тенісі;

Алла Черкасова та Ірина Коляденко - у вільній боротьбі;

Марта Фєдіна та Анастасія Савчук - в артистичному плаванні;

Людмила Лузан - в каное-спринті;

Станіслав Горуна - у карате; українська жіноча збірна з артистичного плавання; Ярослава Магучіх у стрибках у висоту. 8 серпня відбудеться закриття Олімпійських ігор у Токіо. На церемонії прапор України нестиме срібна та бронзова призерка Ігор Людмила Лузан.

Читайте також: Український боксер Хижняк завоював "срібло" на Олімпіаді