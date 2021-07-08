СПОРТ НОВИНИУкраїнський боксер Олександр Хижняк виграв срібну медаль у вазі до 75 кг на Олімпійських іграх у Токіо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український боксер Хижняк завоював "срібло" на Олімпіаді
У фіналі українець програв бразильцю Еберту Соузі
Фото: Главком
Український боксер Олександр Хижняк виграв срібну медаль у вазі до 75 кг на Олімпійських іграх у Токіо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У фіналі українець програв бразильцю Еберту Соузі.
Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня. Українська команда вже здобула 16 медалей: одну золоту, 5 срібних і 10 бронзових.
Фото: Інтерфакс-Україна
Нагадаємо, що Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2020. Беленюк став чемпіоном із боротьби
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