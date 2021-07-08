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Український боксер Хижняк завоював "срібло" на Олімпіаді

У фіналі українець програв бразильцю Еберту Соузі
Український боксер Олександр Хижняк виграв срібну медаль у вазі до 75 кг на Олімпійських іграх у Токіо.
Український боксер Хижняк завоював "срібло" на Олімпіаді Фото: Главком

Український боксер Олександр Хижняк виграв срібну медаль у вазі до 75 кг на Олімпійських іграх у Токіо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У фіналі українець програв бразильцю Еберту Соузі.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня. Українська команда вже здобула 16 медалей: одну золоту, 5 срібних і 10 бронзових.

Фото: Інтерфакс-Україна

Нагадаємо, що Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2020. Беленюк став чемпіоном із боротьби

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07 08 2021 11:11
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