Український боксер Хижняк завоював "срібло" на Олімпіаді У фіналі українець програв бразильцю Еберту Соузі

Український боксер Олександр Хижняк виграв срібну медаль у вазі до 75 кг на Олімпійських іграх у Токіо.

Фото: Главком

Український боксер Олександр Хижняк виграв срібну медаль у вазі до 75 кг на Олімпійських іграх у Токіо, повідомляє "Інтерфакс-Україна". У фіналі українець програв бразильцю Еберту Соузі. Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня. Українська команда вже здобула 16 медалей: одну золоту, 5 срібних і 10 бронзових. Фото: Інтерфакс-Україна Нагадаємо, що Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2020. Беленюк став чемпіоном із боротьби

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