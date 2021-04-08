Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2020. Беленюк став чемпіоном із боротьби

Для українського спортсмена Олімпійські ігри у Токіо були другими у кар'єрі

Український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби на Олімпійських іграх у Токіо.

Суперником Беленюка став угорець Віктор Лерінц. Бій закінчився з рахунком 5:1, повідомляє "Громадське".

Для українського спортсмена Олімпійські ігри у Токіо були другими у кар'єрі. На Олімпіаді в Ріо Беленюк здобув срібло з греко-римської боротьби у вазі до 85 кг.

Спортсмен після бою розповів, що травмувався за три тижні до Ігор і не знав, чи братиме участь у змаганнях. "Віра мого тренера допомогла мені. Спасибі тренеру, спасибі мамі", - сказав він.

На питання, чи завершує кар'єру, Беленюк відповів: "Наразі я вважаю, що мені треба перепочити, зайнятися політичною діяльністю".

У 2019 році Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг. Вийшовши у фінал чемпіонату спортсмен гарантував собі ліцензію на Олімпійські ігри у Токіо.

Нагадаємо, що Бех-Романчук посіла 5 місце у стрибках у довжину на Олімпіаді-2020