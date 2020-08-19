Україна завтра знову поділять на зони карантину Зонування буде введено у не менш 13 регіонах

Завтра, 20 серпня, будуть переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки і Україну знову розділять на зони карантину. Очікується, що зонування буде в не менше 13 регіонах.

Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК - Україна. За його словами, рівні епідеміологічної небезпеки будуть переглянуті на підставі кількості захворілих за останні 14 днів. "Минулого четверга, коли приймалося рішення про перше зонування, таких регіонів було 10. Зараз за статистикою, яку ми маємо є на сьогодні, кількість областей, в яких буде проведено розгляд та зонування територій за кольоровою гамою, вже 13. Але ми чекаємо завтрашнього дня, оскільки динаміка до зростання кількості хворих, показує, що додатково до 13 можуть приєднатися інші області ", - додав Ляшко. Нагадаємо, що 19 серпня в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало.

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