В Україні зафіксовано 1967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3323 випадки;
Волинська область — 4878 випадків;
Дніпропетровська область — 1816 випадків;
Донецька область — 1122 випадки;
Житомирська область — 2536 випадків;
Закарпатська область — 6552 випадки;
Запорізька область — 1179 випадків;
Івано-Франківська область — 7122 випадки;
Кіровоградська область — 748 випадків;
м. Київ — 10 945 випадків;
Київська область — 4685 випадків;
Львівська область — 12 448 випадків;
Луганська область — 194 випадки;
Миколаївська область — 857 випадків;
Одеська область — 5281 випадок;
Полтавська область — 582 випадки;
Рівненська область — 7953 випадки;
Сумська область — 1023 випадки;
Тернопільська область — 4001 випадок;
Харківська область — 6607 випадків;
Херсонська область — 312 випадків;
Хмельницька область — 1678 випадків;
Чернівецька область — 8108 випадків;
Черкаська область — 1175 випадків;
Чернігівська область — 1278 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 серпня 2020 року до Центру надійшло 2361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 154 246 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані тим, що нова хвиля COVID-19 пов'язана з людьми від 20 до 40 років, багато з яких не знали, що вони заражені коронавірусом. У зв'язку з цим світ вступив в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
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