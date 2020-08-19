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В Україні зафіксовано 1967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 1967 нових випадків
19 серпня (станом на 9:00) в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 1967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3323 випадки;

Волинська область — 4878 випадків;

Дніпропетровська область — 1816 випадків; 

Донецька область — 1122 випадки;

Житомирська область — 2536 випадків;

Закарпатська область — 6552 випадки;

Запорізька область — 1179 випадків;

Івано-Франківська область —  7122 випадки;

Кіровоградська область — 748 випадків;

м. Київ — 10 945 випадків;

Київська область — 4685 випадків;

Львівська область — 12 448 випадків; 

Луганська область — 194 випадки;

Миколаївська область — 857 випадків;

Одеська область — 5281 випадок;

Полтавська область — 582 випадки;

Рівненська область — 7953 випадки;

Сумська область — 1023 випадки;

Тернопільська область — 4001 випадок;

Харківська область — 6607 випадків;

Херсонська область — 312 випадків;

Хмельницька область — 1678 випадків;

Чернівецька область — 8108 випадків;

Черкаська область — 1175 випадків;

Чернігівська область — 1278 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 серпня 2020 року до Центру надійшло 2361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 154 246 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані тим, що нова хвиля COVID-19 пов'язана з людьми від 20 до 40 років, багато з яких не знали, що вони заражені коронавірусом. У зв'язку з цим світ вступив в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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19 08 2020 11:00
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